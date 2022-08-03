دينا الوديدي تنشر صورا من حفلها في دار الأوبرا.. وتوجه الشكر لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت المطربة دينا الوديدي، صورا من حفلها مساء الأحد الماضي، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

الصور نشرتها "دينا" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شكرا لكل حضوركم معانا في دار الأوبرا المصرية كان يوم تحفة بيكم.. شكرا لكل الموسيقين اللي محظوظة بيهم.. وشكر خاص لأحلى تيم ورك باك استيدج".

وتضمن برنامج الحفل لونا مميزاً من الغناء يمزج الفنون التقليدية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة، منها: "الحرام، دواير، السيرة الهلالية، الله باقي، سكون، كتر الوجع، كنت بخاف، يا جنوبي، الكون، أحسن لك يا بدر، بعد البيبان" وغيرها.

يذكر أن دينا الوديدي تتميز بطابع خاص في أدائها، جاءت بدايتها مع الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة" بعدها قامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة، فرقة مسار إجباري، الفنان هاني عادل.