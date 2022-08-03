نبيلة عبيد ترقص على موسيقى "الراقصة والسياسي": هتفضل عايشة دايما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، مقطع فيديو من فيلمها الشهير "الراقصة والسياسي" إنتاج عام 1990، ترقص خلاله على موسيقى العمل التي قدّمها الموسيقار الراحل خالد الأمير.

الفيديو نشرته "عبيد" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الراقصة والسياسي.. وموسيقى الفرح المزيكا المفضلة عندي وعند ناس كتير منكم.. الموسيقار خالد الأمير حط كل روحه وشغفه الفني جواها فطلعت عظيمة وهتفضل عايشة دايما مع الناس".

"الراقصة والسياسي" يدور حول قصة "سونيا سليم" الراقصة الشهيرة، تقرر فضح أمر أحد الوزراء والذي كانت تعرفه وامتنع عن دفع أجرها بعد اتفاقه معها وتهدده بنشر مذكراتها مما يصيب عدد من المسئولين بالذعر، من إخراﺝ سمير سيف، سيناريو وحوار وحيد حامد عن قصة إحسان عبد القدوس، بطولة نبيلة عبيد، صلاح قابيل، مصطفى متولي، سعيد الصالح، رشدي المهدي، وفاروق فلوكس وغيرهم.