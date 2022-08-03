بعد نقلها للمستشفى وطلبها الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تخضع المطربة شاهيناز، حاليا للعلاج بأحد المستشفيات، بعد تعرضها أمس الأول لوعكة صحية، ونقلها إلى المستشفى.

عصام نصر الله مدير أعمال شاهيناز، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "حالة المطربة شاهيناز، بدأت في التحسن عقب خضوعها للعلاج بالمستشفى، من خلال المحاليل والأدوية، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة".

وتابع: "شاهيناز تعاني من متاعب صحية في المعدة والقولون، وزادت مع حالة الإجهاد التي أصابتها بسبب تركيزها وحماسها بالعمل في حفلها الذي أقيم في الساحل الشمالي، يوم الخميس الماضي، وكان السبب في نقلها إلى المستشفى".

نصر الله، أضاف: "لم يحسم الأطباء بعد موعد خروجها من المستشفى، ولكنها بحمد الله في حالة صحية جيدة".

شاهيناز كانت قد نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة لها من داخل المستشفى، وكتبت: "اللهم أنت الشافي المعين، لا شفاء إلا شفائك".

شاهيناز، كانت قد أحيت يوم الخميس الماضي، حفلا غنائيا في أحد شواطئ مارينا 5، بالساحل الشمالي، وقامت مؤخرا بطرح أغنيتين، الأولى تحمل عنوان "ولا أول مرة"، والثانية "ادفع اللي عليك"، من كلمات وألحان محمد غريب، وتوزيع زوجها الملحن والموزع الموسيقي آدم حسين.