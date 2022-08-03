اليوم.. طرح فيلم "تسليم أهالي" لدنيا سمير غانم وهشام ماجد بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يبدأ اليوم عرض فيلم "تسليم أهالي" للنجمين دنيا سمير غانم وهشام ماجد، في جميع السينمات.

ويشهد الفيلم مشاركة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز ضمن الأحداث قبل رحيلها عن عالمنا في 7 أغسطس 2021.

وتدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبد العزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".