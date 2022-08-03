كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 12:50 مساءً - اعتمد النجم العالمي ” براد بيت ” في إطلالته خلال حضوره للعرض الخاص لأحدث أفلامه (Bullet Train) في لوس أنجلوس على ” بدلة فطوطة ” التي اشتهر بها الفنان المصري الراحل ” سمير غانم ” في تقديمه لهذه الشخصية .
فظهر براد بيت على السجادة الحمراء مرتديا بدلة تشبه بدلة فطوطة خضراء اللون واسعة وأسفلها تي شيرت باللون الأزرق الفاتح .. كما ارتدى حذاءا رياضيا باللون الأصفر يشبه إلى حد كبير حذاء فطوطة .
يذكر أن فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش .. والفيلم مقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا وبطولة : براد بيت وساندرا بولوك .
كانت هذه تفاصيل خبر براد بيت يستعين ببدلة “فطوطة” في أحدث ظهور له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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