شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم وكارول سماحة تنعيان المايسترو إحسان المنذر: عايش بذاكرتنا ووجداننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت كل من النجمة كارول سماحة والنجمة نجوى كرم المايسترو اللبنانى إحسان المنذر، الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما.

وكتبت كارول سماحة، عبر تويتر، قائلة: "الفنان ما بموت لأن أغانيه عايشة بذاكرتنا بوجداننا"، وغردت نجوى كرم، قائلة "فقدنا فنّانا كبيرا بفنّه وأخلاقه وآدميته.. إن شاء الله تكون نفس الأستاذ إحسان المنذر بالسما".

غيب الموت فجر، اليوم الأربعاء، المايسترو إحسان المنذر، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما.

إحسان المنذر هو ملحن وموزع موسيقي لبناني ترك بصمة رائعة ومهمة جدا عند العديد من الفنانين، منهم الفنان راغب علامة في العديد من الأغاني، التي شكلت نقلة نوعية في مسيرة راغب الفنية، نذكر منها : "عن جد" و"يا لومي" و"لو شباكك ع شباكي" الكتب العتيقة"، "دي ليلة ورد" و"برافو عليكي"، كما تعاون مع الفنانة سمية بعلبكي من خلال أغنية بعنوان "امرأة شرقية" من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، بالإضافة إلى أغنية "إحساس جميل"، بالإضافة إلى تعاون جمعه مع الفنانة ماجدة الرومي.

وترك الملحن الراحل إحسان المنذر بصمة فنية مميزة في الوسط الفني على الصعيد اللبناني والعربي.

نجوى كرم