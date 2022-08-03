شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من كواليس استعدادات الفنان كاظم الساهر لحفله بالساحل الشمالى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الكبير كاظم الساهر، جمهوره بصورة من كواليس واستعداداته لحفله بالساحل الشمالى، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمى بتويتر وعلق عليها قائلا :"بروفات حفل الساحل الشمالى بمصر".



بروفات الساحل الشمالى

كشف القيصر كاظم الساهر عن موعد حفله الغنائى فى الساحل الشمالى، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: "4 أغسطس فى الساحل"، ويعد ذلك الحفل بعد غياب أكثر من عشر سنوات، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وقد كتب كاظم، من قبل عبر حسابه على إنستجرام: "لأول مرة منذ 13 عاما يأتى كاظم الساهر يأتى إلى مصر فى الساحل الشمالى فى شهر أغسطس".

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.