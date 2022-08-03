شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور كاظم الساهر يختار برنامج حفله فى الساحل غدًا بعد غياب 13عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم العربي والفنان العراقي كاظم الساهر للوقوف علي خشبة المسرح مرة أخري بعد 13عامًا من الغياب بحفل في الساحل غدا حيث يفتح الحفل أبوابه للحضور في تمام السابعة مساء، وستكون أولى الحفلات الغنائية التي يشدو فيها بأغنيات ألبومه الجديد المتوقع طرحه خلال الأيام المقبلة، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل من 1500 جنيه وحتي 8000 جنيه.

وكان جمهور كاظم الساهر بمصر قام بعمل استفتاء لاختيار مجموعة من الأغاني ليتم إرسالها للقيصر كطلبات من جمهوره في مصر، وكانت القائمة النهائية التي اختارها مايقرب من 150 ألف شخص "اشكيك لمين" و"أستعجلت الرحيل" و"ملحمة لا يا صديقي" و"بعد الحب" و"سيدة عمري" و"هل نسيت العهد" و"اتحديات" و"لو أننا لم نفترق" و"إني خيرتك" و"مين قساك عليا".

يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر كانت أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عدداً من أهم وأشهر أغنياته منها «إلى تلميذة»، و«ضمني على صدرك» التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و«تحب تتدلع»، و«هدد كسر»، و«هل عندك شك»، و«حب».