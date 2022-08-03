التعليق الأول ل ” محمد رمضان ” بعد أزمة صورته مع فتاة إسرائيلية

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 11:43 صباحاً - علق الفنان ” محمد رمضان ” في منشور له عبر حسابه على فيس بوك على الجدل المثار في الأيام الماضية بسبب تداول صورة له تجمعه بفتاة إسرائيلية تدعى ” ماريا بزخاريا ” والتي قيل عنها بأنها جندية بالجيش الإسرائيلي .

واستعان محمد رمضان في تعليقه بتغريدة لرجل الأعمال ” نجيب ساويرس ” حول هذا الأمر الذي خرج للدفاع عن رمضان مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن يسأل الفتاة الحسناء عن جنسيتها قبل التقاط الصور معها .

فجاء في التغريدة : ” للي زعلانين من صديقي محمد رمضان إنه اتصور مع واحدة طلعت إسرائيلية، سؤال: يعني معقولة واحدة مزة كده تيجي تقوللي ممكن أتصور معاك، أقولها لا وريني باسبورك الأول؟ ” .

وعلى الجانب الآخر كانت قد خرجت الفتاة ” ماريا بزخاريا ” في مقطع فيديو للكشف عن طبيعة علاقتها بالفنان محمد رمضان وكواليس التقاط هذه الصورة .

فقالت : ” تمشينا على شاطئ ناموس في ميكونوس فلاحظنا الفنان المصري المشهور محمد رمضان فجأة .. الكثير هناك طلبوا منه صورة وأنا من بينهم لأنني محبة له ” .

وتابعت : ” لم يدرك إنني إسرائيلية فلم يسأل عن ذلك، لم يسألنا ذلك وكان يستمتع مع الناس .. رمضان كان أديبا ولطيفا مع كل الناس ولم يرفض أي طلب وللأسف لست جندية بل قد تخرجت من الجيش ” .

بعد ظهورها معه .. الفتاة الإسرائيلية ” مايا زخاريا ” تكشف طبيعة علاقتها بمحمد رمضان – جريدة نورت (nawaret.com)