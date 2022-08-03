شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموسيقار اللبنانى إحسان المنذر بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت فجر، اليوم الأربعاء، المايسترو إحسان المنذر، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما، حيث أعلنت قناة otv اللبنانية خبر وفاته منذ قليل.



احسان المنذر

إحسان المنذر هو ملحن وموزع موسيقي لبناني ترك بصمة رائعة ومهمة جدا عند العديد من الفنانين، منهم الفنان راغب علامة في العديد من الأغاني، التي شكلت نقلة نوعية في مسيرة راغب الفنية، نذكر منها : "عن جد" و"يا لومي" و"لو شباكك ع شباكي" الكتب العتيقة"، "دي ليلة ورد" و"برافو عليكي"، كما تعاون مع الفنانة سمية بعلبكي من خلال أغنية بعنوان "امرأة شرقية" من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، بالإضافة إلى أغنية "إحساس جميل"، بالإضافة إلى تعاون جمعه مع الفنانة ماجدة الرومي.



وترك الملحن الراحل إحسان المنذر ترك بصمة فنية مميزة في الوسط الفني على الصعيد اللبناني والعربي.