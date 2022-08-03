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رامي جمال يطرح أحدث أغانيه "خلينا قاعدين" على يوتيوب (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرح الفنان رامي جمال أحدث أغانيه "خلينا قاعدين"، مساء اليوم، على قناة "نجوم ريكوردز" بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "خلينا قاعدين" كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد العدل، توزيع موسيقي وميكساج إلهامي دهيمة وأحمد حسام، إخراج شادي قاسم.

وتقول كلمات الأغنية: "هسيبك أنا لما يجيبك هواك، ياحبيبي أنا، أنا مش هغلب معاك، ده مش سحر ولا اكتشاف، دا اللي ميعرفش شاف، الحب بان عليك مش محتاج اعتراف".

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "يستاهل بوستين"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "يستاهل بوستين"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "يستاهل بوستين" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى توما.

يذكر أن رامي جمال، أحيا حفلًا غنائيًا يوم 27 مايو الماضي في دلتا مارينا. كما أعلن أيضا الانتهاء من تنفيذ أغاني ألبومه الجديد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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