رانيا محمود ياسين توجه الشكر لوزارة الثقافة لتكريم والدها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صورًا لتكريم والدها الفنان الراحل محمود ياسين من هيئة الكتاب، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"

وكتبت: " تكريمات الأمس في بورسعيد في إطار احتفاليه لتكريم والدي من هيئه الكتاب، وزراة الثقافة شكرا جزيلا علي الحب والحفاوة في الاستقبال والدفئ غير العادي ومشاعر الحب والولاء التي تعبر عنها الكلمات لأبنهم البار محمود ياسين الذي أحب بورسعيد حبا لا تصفه الكلمات".

يذكر آن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين مسلسل "انحراف" في رمضان 2022، مع النجوم: روجينا، لوسي، سميحة أيوب، عبدالعزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.