شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائياً فى الأردن.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان أحمد سعد، حفلاً غنائياً في الأردن، غدا الخميس 4 أغسطس، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من اشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة موسم الصيف.

وطرح الفنان أحمد سعد، خلال الأسابيع الماضية كليب "وسع وسع"، الذى ظهر فيه بنيولوك جديد "شعر أبيض" كما قدم بعض الرقصات مع المجموعة خلال الكليب من إخراج إسلام هشام.

"وسع وسع" رابع أغانى ألبوم أحمد سعد الجديد، كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وتم طرحها الن على اليوتيوب.

أحمد سعد طرح من قبل ثلاث أغنيات من ألبومه "وسع وسع" وهى "عليكى عيون"، وهى من ألحانه وكلمات محمد شافعى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو ، وتصدرت التريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية، وتخطت حاجز الــ 120 ملايين مشاهدة حتى الآن.. وطرح أيضا أغنية "بنادى عليك"، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد، وطرح أغنية "النفسية"، من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم.