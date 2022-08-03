شكرا لقرائتكم خبر عن عندما وافقت مديحة كامل على دور "عبلة" بعد هروب نجلاء وسعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم 3 أغسطس هو ذكري ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل إحدي نجمات السينما المصرية ، صاحبة الوجه الملائكي والجمال الهادئ والجاذبية الكبيرة ، وفتاة أحلام الشباب لجيلين متعاقبين .

جاءت تلك النجمة من المدينة التي خرج منها الكثير من نجوم ونجمات الفن ، وهي مدينة الإسكندرية مكان ميلادها ، لكنها جاءت للقاهرة بعمر 16 سنة بحثا عن أحلام النجومية في الحقل الفني، وذلك بعد أن نجحت في أول أدوارها والذي حصلت من خلاله على لقب أحسن ممثلة مدرسية، حينما قدمت "رابعة العدوية" في مسرحية مدرسية تحمل نفس الاسم، خلال مرحلة الإعدادية بالإسكندرية، أما في القاهرة فالبداية كانت عام 1964م بعدة أدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما قامت بالمشاركة في العديد من عروض الأزياء، قررت الالتحاق بكلية الآداب في جامعة عين شمس، عام 1965 لمواصلة دراستها، جنبا إلى جنب، مع المحاولات المستمرة لصعود سلم النجومية، والتي كللت بالنجاح أمام وحش الشاشة فريد شوقي، عندما شاركت في بطولة فيلم 30 يوم في السجن نهاية الستينات من القرن الماضي.

قدمت مديحة كامل خلال مشوارها الفني ما يزيد على 70 فيلما منها الكثير من علامات السينما المصرية لكن فيلم " الصعود الي الهاوية " كان التحدي الكبير لها ، فقد رفض هذا الفيلم أغلب نجمات السبعينيات منهن سعاد حسني ونجلاء فتحي ،وذلك عام 1978 إلا ان مديحة قبلت التحدي ووافقت علي تقديم الدور بما يحمله من جرأة بعد أن جاء بالفيلم مشهد جرئ جدا هو سبب رفض كل النجمات .