شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الغضب.. موعد مباراة ميلان والإنتر القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة الإيطالية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة ميلان والإنتر القادمة والقنوات الناقلة، المقرر أن تقام في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز 2022/2023.

موعد مباراة ميلان والإنتر القادمة والقنوات الناقلة

ينتظر وبشدة العديد من عشاق السيريا في كل مكان إنطلاقة منافسات الدوري الايطالي الممتاز، المقرر أن يُطلق قريبًا خلال شهر أغسطس الجاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية عن موعد مباراة ميلان والإنتر في بطولة الدوري الإيطالي، التي يتأهب لها العديد من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية.

وتقام المباراة بين الإنتر والميلان يوم السبت المقرر 3 من سهر سبتمبر القادم على ملعب سان سيرو " معقل الميلان"، حيث الإنتر ضيفًا على حامل اللقب ضمن منافسات الجولة الـ خامسة من أحداث الكالتشيو.

وتبدأ إنطلاقة المباراة مساء السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية.

تعرف على جدول مباريات ميلان في الدوري الإيطالي الممتاز 2022/2023

(الجولة الأولى)

ميلان ضد أودينيزي.

(الجولة الثانية)

أتالانتا ضد ميلان.

(الجولة الثالثة)

ميلان ضد بولونيا.

(الجولة الرابعة)

ساسولو ضد ميلان.

(الجولة الخامسة)

ميلان ضد إنتر ميلان.

(الجولة السادسة)

سامبدوريا ضد ميلان.

(الجولة السابعة)

ميلان ضد نابولي.

(الجولة الثامنة)

إمبولي ضد ميلان.

(الجولة التاسعة)

ميلان ضد يوفنتوس.

(الجولة العاشرة)

ميلان فيرونا ضد ميلان.

(الجولة الحادية عشر)

ميلان ضد مونزا.

(الجولة الثانية عشر)

تورينو ضد ميلان.

(الجولة الثالثة عشر)

ميلان ضد سبيزا.

(الجولة الرابعة عشر)

كريمونسي ضد ميلان.

(الجولة الخامسة عشر)

ميلان ضد فيورنتينا.

(الجولة السادسة عشر)

ساليرنتينا ضد ميلان.

(الجولة السابعة عشر)

ميلان ضد روما.

(الجولة الثامنة عشر)

ليتشي ضد ميلان.

(الجولة التاسعة عشر)

لاتسيو ضد ميلان.

(الجولة العشرون)

ميلان ضد ساسولو.

(الجولة الحادية والعشرون)

إنتر ميلان ضد ميلان.

(الجولة الثانية والعشرون)

ميلان ضد تورينو.

(الجولة الثالثة والعشرون)

مونزا ضد ميلان.

(الجولة الرابعة والعشرون)

ميلان ضد أتالانتا.

(الجولة الخامسة والعشرون)

فيورنتينا ضد ميلان.

(الجولة السادسة والعشرون)

ميلان ضد ساليرنتينا.

(الجولة السابعة والعشرون)

أودينيزي ضد ميلان.

(الجولة الثامنة والعشرون)

نابولي ضد ميلان.

(الجولة التاسعة والعشرون)

ميلان ضد إمبولي.

(الجولة الثلاثون)

ميلان ضد بولونيا.

(الجولة الحادية والثلاثون)

ميلان ضد ليتشي.

(الجولة الثانية والثلاثون)

روما ضد ميلان.

(الجولة الثالثة والثلاثون)

ميلان ضد كريمونسي.



(الجولة الرابعة والثلاثون)

ميلان ضد لاتسيو.

(الجولة الخامسة والثلاثون)

سبيزا ضد ميلان.

(الجولة السادسة والثلاثون)

ميلان ضد سامبدوريا.

(الجولة السابعة والثلاثون)

يوفنتوس ضد ميلان.

(الجولة الثامنة والثلاثون)

ميلان ضد هيلاس فيرونا.

كيف أنهى ميلان الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2021/2022؟

حسم ميلان الحصول لقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام طويلًا عن خزائن النادي، وذلك بعد أن ترعرع على الصدارة برصيد 86 نقطة.

كيف أنهى إنتر ميلان الدوري الإيطالي الموسم المُنقضي؟

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