فن ومشاهير

ميرنا نور الدين في الجيم.. ومتابع: "توأم ياسمين صبري"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو أثناء تواجدها في صالة "الجيم" لأداء التمرينات ، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ميرنا نور الدين على مقطع الفيديو: "مقتطفات من تمرين اليوم"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا:"ياسمين صبري توينز"، وأضاف آخر: "قمر القمرات"، و"توأم ياسمين صبري"

يذكر أن ميرنا نور الدين شاركت في دراما رمضان 2022 بعملين هما "دايما عامر" أمام الفنان مصطفى شعبان، والجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، بطولة: أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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