ميرنا نور الدين في الجيم.. ومتابع: "توأم ياسمين صبري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو أثناء تواجدها في صالة "الجيم" لأداء التمرينات الرياضية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ميرنا نور الدين على مقطع الفيديو: "مقتطفات من تمرين اليوم"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا:"ياسمين صبري توينز"، وأضاف آخر: "قمر القمرات"، و"توأم ياسمين صبري"

يذكر أن ميرنا نور الدين شاركت في دراما رمضان 2022 بعملين هما "دايما عامر" أمام الفنان مصطفى شعبان، والجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، بطولة: أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز.