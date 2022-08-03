شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان المسرح الرومانى بكوم الدكة بالإسكندرية.. بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية بعد توقفه عامين نتيجة جائحة كورونا والذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ومحافظة الاسكندرية وذلك في الثامنة مساء بعد غد الجمعة 5 أغسطس بحضور الدكتور مصطفى وزيرى امين عام المجلس الاعلى للأثار وعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة .

يحيى حفل الافتتاح الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها أكيد ، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، بحلم على قدى ،حتكلم ، من نظرة، كوكب تانى ، المليونيرات , حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ويا جريد النخل العالى، ماشى فى ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدى وابن مصر إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها .

مهرجان المسرح الرومانى يتواصل على مدار 6 أيام حتى 10 اغسطس ويضم برنامج فعالياته عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم ، عازفة الفلوت والمغنية الفلسطينية ناي برغوثي وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، دينا الوديدي وفرقتها ، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان ديمة - تلا - محمد وفريق مسار إجباري .