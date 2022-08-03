تعرّفوا على “دينا” شقيقة داليا البحيري البعيدة تمامًا عن الأضواء.. لن تصدقوا أنها الأجمل! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - حقق أشقاء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فأعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

وهذا ما حدث مع الفنانة المصرية “داليا البحيري” حين قامت بنشر صورة حديثه لها مع شقيقتها “دينا” البعيده تمامًا عن الوسط الفني، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة المصرية داليا البحيري برفقة شقيقتها الكبرى “داليا” في صورة جمعتهما بوالدهما وعلّقت عليها : “بابا وأختي الجميلة دينا .. أشتاق إليكما بالفعل”

الجمهور أبدا إعجابه الشديد بشقيقة الفنانة المصرية، وقال البعض خلال التعليقات أنها أجمل منها فيما رأى البعض الآخر أن كلتاهما تتمتع بجمال وجاذبية خاصة، كما أكدوا أن هناك بعض الشبه الذي يجمعهما.

داليا البحيري تنشر صورة مع ابنتها قسمت

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة داليا البحيري صورة مع ابنتها الوحيدة قسمت، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، وعلّقت داليا على الصورة قائلة: “هي تضيء عالمي، بحبك كيكي”.

قسمت هي ابنة فريد المرشدي، نجل المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، وشقيق الفنانة ناهد السباعي، وأنجبها من الفنانة داليا البحيري قبل وفاته بعامين.

كما شاركت داليا البحيري، جمهورها صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت فيها بإطلالة جذابة أنيقة ومكياج جذاب، برفقة كلبها، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

آخر أعمال داليا البحيري

يُشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى “مسرحية أبو العربي” مع هانى رمزى، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

وكان آخر أعمال داليا البحيري في الدراما، “مسلسل فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الابيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، الهام عبد البديع، نهير أمين، أحمد فريد، محسن منصور، محمد التاجى، صفاء جلال، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

يُذكر أن داليا البحيرى كشفت عن مسلسلها “يوميات زوجة مفروسة أوي“، الذى يشاركها فى بطولته الفنان خالد سرحان، مؤكدة أنها لم تبدأ فى تحضيرات الجزء الخامس حتى الآن.

وكانت داليا البحيرى قالت فى تصريحات تليفزيونية أن سبب نجاح المسلسل هو الذى جعل المنتج يقبل على تقديم جزء خامس من المسلسل، في البداية كنت مرعوبة جدًا من المسلسل.. وقولت لو فشل المسلسل ده هقعد فى البيت خلاص مش همثل تانى، وبعد كده اتقال فيه جزء تانى وتالت ورابع، ووصلنا لبليون و100 مليون مشاهدة على جوجل للمسلسل، وتم تصنيف المسلسل من أفضل المسلسلات مشاهدة”.

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