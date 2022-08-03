شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "هذه ليست جنازة.. هذه قيامة" بنادى السينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادي السينما الأفريقية يوم السبت 6 أغسطس بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ويوم السبت 13 أغسطس بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في تمام السابعة مساء فيلم "هذه ليست جنازة هذه قيامة" من دولة ليسوتو، إخراج ليموهانج جريمايا، وهو الفيلم الحاصل على جائزة أحسن فيلم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته العاشرة.

نادي السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبإشراف مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

فيلم (هذه ليست جنازة.. هذه قيامة) حصل من قبل على عدة جوائز كأفضل فيلم وأفضل مخرج من عدة مهرجانات منها (فينيسا وصاندانس)، كما رشح للأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، والفيلم يتناول حياة أرملة تعيش في جبال ليسوتو، وقد بلغت من العمر 80 عاما، وتدعي "ماناتو"، حيث تنتظر عودة ابنها من مناجم جنوب أفريقيا ولكنها تعلم بوفاته فتتوق لوفاتها بعد فقدان آخر أفراد عائلتها المتبقين.

وتستعد ماناتوا للنهاية بترتيب جنازتها وتوديع حياتها الدنيوية وتتخذ الترتيبات لدفنها في المقبرة المحلية لتتعثر خططها بشكل مفاجئ، حيث تعلم أن الحكومة تعتزم إعادة توطين سكان القرية وإغراق المنطقة بأكملها وبناء سد خزان، فتسخر مانتوا نفسها للدفاع عن التراث الروحي للمجتمع.

يرأس مهرجان الأقصر شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة.