شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم صحفى ضمن أحداث فيلم "حظك اليوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم قاسم عن شخصيته فى فيلمه "حظك اليوم"، حيث صرح كريم وقال: "مستنى إطلاق فيلم حظك اليوم، وأؤدى فيه شخصية عمر، وهو صحفى يهتم بالحياة الليلية".

وتابع كريم فى تصريحات له: "فى يوم حظ، عمر بيتغير وبيعيش مغامرة غير متوقعة، عجبتنى الشخصية جدًا لأنها مثيرة للاهتمام ومتحمس إن الجمهور يشوف الفيلم لأنه ملىء بالإثارة والشخصيات المميزة".

وقد انتهى كريم قاسم مؤخرًا من تصوير الفيلم، وأكد أن أحداث الفيلم تدور فى ليلة واحدة، حيث الكثير من المخاطر والمغامرات التى يخوضها من أجل إنقاذ نفسه وأصدقائه، ويشارك كريم قاسم فى بطولة الفيلم؛ هدى المفتي، طه دسوقي، مراد مكرم، مروان يونس، فاتن واصل، تأليف أحمد البيلى وإخراج أسامة عرابى.

وشارك مؤخرًا كريم قاسم فى مهرجان روتردام للفيلم العربى من خلال فيلم خط فى دائرة للمخرج محسن عبد الغني، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائى قصير من المهرجان القومى للسينما المصرية.

وقد نافس كريم قاسم فى موسم رمضان 2022 بمسلسل يوتيرن فى موسم رمضان 2022، كما خاض تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذى نافس به فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.