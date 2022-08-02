شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير وإدوارد وإيهاب فهمى فى حفل توقيع رواية "الحبار" لشادى مقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل توقيع رواية "الحبار" للمنتج شادى مقار والذى ناقشها المخرج عادل أديب وحرص على الحضور كل من محمد محمود عبد العزيز، المنتج ريمون مقار، مادلين طبر، إدوارد، محسن محيى الدين، المؤلف محمد سليمان عبد المالك، المؤلف وليد خيرى، أحمد بدير، إيهاب فهمي، محمد على رزق، رامي وحيد، أحمد صفوت، دينا فؤاد، الناقد شوكت المصري، المؤلف أيمن سلامة المؤلف محمود حجاج، المؤلف أحمد حسن، عزوز عادل، محمد الصاوى.

رواية "الحبار" تسلط الضوء على إحدى أخطر القضايا التي تواجه مجتمعاتنا، وتصحبك إلى عالم مثير، يواجه فيها البطل "فارس المصري" أخطارًا أراد أن يتصدى لها بنفسه، في عالمٍ تتشابك فيه الجريمة، والقانون، والمعاني الإنسانية الغائبة التي لها يثبت فيها البطل أنها لا تزال ممكنة.

ومن أجواء الرواية: "اختلاف الإيقاع يصنع لحنًا جديدًا، ودون لحن جديد تظلُّ الأغنيات رتيبة، أنت وحدك من يستطيع تغيير الإيقاع واللحن لِتُبهرَ الأسماع.لم يكن قد تبقى لفارس في هذا السجن سوى شهر واحد فقط، لكنه قرر الهروب في هذا التوقيت بالذات، إنه الحبّار؛ الحبار الذي ينتظر فريسته دائمًا هكذا دونما حراك، حتى يظن من يراقبه أنه تجمد أو فقد الحركة أو ربما الرغبة في الافتراس نفسها، ينقضُّ على فريسته في التوقيت المناسب له وحده، ظافرًا بغنيمته ومعلنًا انتصاره في معركةٍ من جولةٍ وحيدة لا مجال فيها لعودة الخصم للانتقام أبدًا".

وتدور أحداث الرواية حول رجل لديه قدرة عالية على التحمل والصبر وهو يشبه الحبار في التكيف على الظروف ولكنه يتعرض لمشاكل وتتعرض ابنته للأذي ويظن أنها توفيت ويحاول أخذ حقها ويكتشف عوالم جديدة من حوله في تجارة الأعضاء وغيرها، والقصة مبنية على الإثارة والتشويق.





















