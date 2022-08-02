شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح "خلينا قاعدين" من ألبوم "يستاهل بوستين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان رامى جمال أغنيته الجديدة بعنوان "خلينا قاعدين" وهى ثالث أغنية من ألبوم "يستاهل بوستين"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامى دهيمة، وذلك عقب أغنية "بقيت بخاف" من كلمات أحمد عبد النبى، وألحان غريب، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وأغنية "يستاهل بوستين" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية، ومن أسماء الأغنيات "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف صعب"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كدة".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس. أما الموزعين أحمد ابراهيم، توما، إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبد المنعم، أسامة الخطيب، يحيى يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عددا من الأغنيات من ألحانه.