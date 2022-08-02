شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: أغنى قريبا من أشعار أكرم حسنى.. وأحضر مسرحية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد سعد ضيفا في حلقة خاصة على محطة راديو إنرجي 92.1 بعد اختياره نجم شهر يوليو مع وائل منصور وزهرة رامى. وتحدث أحمد سعد عن التغييرات التي شهدتها شخصيته بعد زواجه من "علياء" التى أصبحت حاليا تشرف على أعماله ويستشيرها في كل ما يقدمه.

وأكد أحمد سعد أن حياته حاليا تغيرت للأفضل، وظهرت لديه مواهب وقدرات كانت مخفية، قائلا: "وراء كل رجل عظيم امرأة بتخليه حابب الحياة وجاهز للشغل".

وأشار أحمد سعد إلى أنه أصبح يفضل الظهور على طبيعته ويتعامل بشكل فكاهي مع التعليقات الساخرة التي يتلقاها من جمهور السوشيال ميديا، موضحا: "الجمهور بقى بيحب الحقيقة".

وتحدث أحمد سعد عن نجاح أغنية "سايرينا يا دنيا" التي فضلها على "الغزالة رايقة" بعدما عرضت عليه لأنها تختلف عما يقدمه لذا شعر بضرورة غنائها.

وأكد أحمد سعد أنه يستقبل الانتقادات بصدر رحب، موضحا: "أنا بيتسف عليا 3 أيام في الأسبوع.. والجمهور بيضحكني جدا".

وكشف أحمد سعد عن العديد من الأعمال المقبلة له، التي من أقربها أغنية جديدة من توزيع نادر حمدي وألحان إيهاب عبد الواحد وكلمات أكرم حسني.

وتحدث في حواره مع إنرجي عن أزمة أغنية أكرم حسني مع الكينج محمد منير "للي" بعد اتهامه بسرقتها قائلا: "بعتله وقلت له متتكلمش في الموضوع لإني عارف هو قد إيه شاعر قوي والأغنية خطيرة، وقلت له جميلة جدا بس دي ولا حاجة بالنسبة للي هو كاتبه".

وعن اتهام أحمد سعد بسرقة عدد من أغنياته مؤخرا، دافع عن الشاعرة منى القيعي، مؤكدا أنها أحيانا تكتب الأشعار أثناء تواجدهما سويا، وهي ليست بالشخص الذي يقوم بمثل هذه الأمور، موضحا: "مفيش أغاني مسروقة ده توارد أفكار".

وأعلن أحمد سعد عن نيته لتقديم ألبوم غنائي للأطفال برفقة الملحن إيهاب عبد الواحد، مشيرا إلى أن منة القيعي بدأت في كتابة الكلمات بالفعل وتحمسا لهذه الخطوة كثيرا بعد نجاح أغنيته مع الأطفال في رمضان الماضي.

وقال أحمد سعد إنه منشغل دائما باستعادة المسرح الاستعراضي والأفلام الموسيقية، مشيرا إلى أنه أصبحت لديه قاعدة جماهيرية كبيرة من الأطفال.

كما كشف أحمد سعد عن استعداده حاليا لتقديم مسرحية على غرار الأعمال التي يقدمها أنور وجدي والطفلة المعجزة فيروز، موضحا: "جاتلي مسرحية أقدمها مع بنت صغيرة ومن المقرر عرضها في موسم الرياض".

وأبدى الفنان أحمد سعد سعادته بالنجاح الذي حققته أغنية "الملوك"، بعد إذاعتها ضمن أحداث مسلسل "Moon Knight"، الذي أنتجته شركة "مارفل"، مشيراً إلى تفاعل الجمهور معها من أنحاء العالم المختلفة.

وأضاف "سعد": "بعد إذاعة الأغنية في المسلسل، لقيت فجأة عداد المشاهدات بيزيد بالملايين من كل العالم، والناس بتتفاعل مع الأغنية ومبسوطة بيها"، متابعاً: "الناس كلها أحبّت الأغنية، حتى صاحب شركة مارفل المنتجة للمسلسل كمان بيحبها بشكل شخصي، فدي حاجة عظيمة يعني".

كما علق الفنان أحمد سعد على استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين مؤخراً، مضيفاً: "أنا شايف إنه أحسن إن الأستاذ هاني يستقيل لأنه قيمة كبيرة جداً في مصر وفي الوطن العربي، وللأسف اللي حصل في النقابة لا يليق باسمه كفنان كبير".

وتابع "سعد": "مع كامل الاحترام والتقدير لجميع أطراف المشكلة التي حدثت، لكن أستاذ هاني قيمة كبيرة ودايما في أي بروفات أو حفلات بيكون في وضع وصورة مشرفة سواء في مصر أو في الوطن العربي، بالتالي مينفعش النقابة تخليه قاعد في مكان لا يليق بيه".

وأشار "سعد" إلى علاقة الصداقة التي تجمعه بهاني شاكر، وتحدث عن صفات الأخير قائلاً: "أستاذ هاني شاكر دمه خفيف جداً بس الأغاني بتاعته بتدل على حزن، لكن هو دمه خفيف جداً".

وتحدث أحمد سعد عن أغنية "يا بخته" التي جمعته بهاني شاكر، قائلاً: "لما ضحكنا في الفيديو الشهير اللي انتشر كنا طبيعين جداً، الانترفيو بدأ واحنا أصلا بنضحك، فكنا جاهزين للضحك المستمر بالشكل اللي ظهر".

وتطرق أحمد سعد إلى نيته لتقديم المزيد من أغاني الشيخ إمام بصوته بعدما قدم منها من قبل 10 أغنيات، وعبر عن عشقه للراحل بليغ حمدي الذي يهتم بمتابعة كواليس حياته ووصفه بأنه كان موسيقار "يلحن بالورقة والقلم".