شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المركز الكاثوليكى يكرم محمد الحصرى مصور الخليج 365 فى دورته الـ70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المركز الكاثوليكى للسينما مساء اليوم الثلاثاء الزميل محمد الحصري، المصور بموقع وجريدة الخليج 365، في احتفالية مميزة أقيمت داخل المركز للتغطية المتميزة لفعاليات أنشطة المركز الكاثوليكى خلال الفترة السابقة.

تكريم الزميل محمد الحصرى تكريم محمد الحصرى تكريم الزميل محمد الحصرى محمد الحصرى محمد الحصرى

وحضر عدد من الصحفيين والإعلاميين لتكريمهم في الاحتفالية التي أقيمت بكنيسة الفرنسيسكان بمنطقة وسط البلد، وسلم الأب بطرس دانيال شهادة تقدير للزميل محمد الحصري، لتميزه في تغطية الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، بجانب أنشطة المركز الكاثوليكى المختلفة على مدار العام والذى يحرص خلالها الأب بطرس دانيال على تكريم عدد من الفنانين الكبار تقديرا منه لمشوارهم الفني الطويل، وحرصه على زيارة المرضى ودعمهم.

وأقيمت الدورة الـ 70 من فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد من نجوم الفن، والذى شهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، كما شهدت توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة المشاركة في هذه الدورة.

وكرم المركز الكاثوليكى عدد من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة أو من تألقوا في أعمال فنية مؤخراً منهم، منى زكى، سميرة أحمد، الهام شاهين، محمد صبحى، أحمد عبد العزيز، هانى شاكر، المخرج مجدى أحمد، الإعلامية درية شرف الدين، أمينة خليل، كما شهدت هذه الدورة تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، والتي تسلمته ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم.