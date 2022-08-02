السبت| عرض فيلم " هذه ليست جنازة.. هذه قيامة " بنادي السينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعرض نادي السينما الافريقية يوم السبت 6 اغسطس بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ويوم السبت 13 اغسطس بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية في تمام السابعة مساء فيلم "هذه ليست جنازة هذه قيامة" من دولة ليسوتو إخراج ليموهانج جريمايا وهو الفيلم الحاصل على جائزة أحسن فيلم من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية بدورتة العاشرة.

نادي السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وباشراف مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني و بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب .

فيلم (هذه ليست جنازة.. هذه قيامة ) حصل من قبل علي عدة جوائز كأفضل فيلم وأفضل مخرج من عدة مهرجانات منها ( فينيسا وصاندانس) ، كما رشح للأوسكار كأفضل فيلم أجنبي ، والفيلم يتناول حياة أرملة تعيش في جبال ليسوتو، وقد بلغت من العمر 80 عاما و تدعى "ماناتو" حيث تنتظر عودة ابنها من مناجم جنوب افريقيا ولكنها تخبر بوفاته فتتوق لوفاتها بعد فقدان آخر افراد عائلتها المتبقين ، وتستعد ماناتوا للنهاية بترتيب جنازتها وتوديع حياتها الدنيوية وتتخذ الترتيبات لدفنها في المقبرة المحلية لتتعثر خططها بشكل مفاجئ، حيث تعلم أن الحكومة تعتزم إعادة توطين سكان القرية وإغراق المنطقة بأكملها وبناء سد خزان، فتسخر مانتوا نفسها للدفاع عن التراث الروحي للمجتمع .

يرأس مهرجان الأقصر شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ، و السياحة والاثار ، و الخارجية، والشباب والرياضة ، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم .