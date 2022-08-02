بحضور نجوم الفن.. شادي مقار يحتفل بتوقيع روايته "الحبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

يحتفل المنتج والكاتب شادي مقار بتوقيع روايته الحبار في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور المنتج ريمون مقار شقيق شادي، الفنان أحمد بدير، الفنانة دينا فؤاد، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنان محمد علي رزق، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة مادلين طبر، الفنان أحمد صفوت، الفنان محمد علي رزق، الفنان نور محمود.

بدأت الاحتفالية بكلمة ألقاها شادي، رحب خلالها بالحضور وأعرب عن سعادته بوجود هذه الكوكبة متمنيا أن تنال الرواية إعجابهم، ثم تم عرض فيلم قصير عن الرواية.

رواية "الحبار" صادرة عن بيت الحكمة، للروائي والمنتج شادي مقار، ويناقشها المخرج الكبير عادل أديب، والنجم إيهاب فهمي، والناقد د.شوكت المصري.

وكشف مقار عن نيته حول تحويل الرواية إلى مسلسل تليفزيوني خلال الفترة المقبلة.

رواية "الحبار"، تسلط الضوء على إحدى أخطر القضايا التي تواجه مجتمعاتنا، وتصحبك إلى عالم مثير، يواجه فيها البطل "فارس المصري" أخطارًا أراد أن يتصدى لها بنفسه، في عالمٍ تتشابك فيه الجريمة، والقانون، والمعاني الإنسانية الغائبة التي لها يثبت فيها البطل أنها لا تزال ممكنة.

من أجواء الرواية: "اختلاف الإيقاع يصنع لحنًا جديدًا، ودون لحن جديد تظلُّ الأغنيات رتيبة، أنت وحدك من يستطيع تغيير الإيقاع واللحن لِتُبهرَ الأسماع. لم يكن قد تبقى لفارس في هذا السجن سوى شهر واحد فقط، لكنه قرر الهروب في هذا التوقيت بالذات، إنه الحبّار؛ الحبار الذي ينتظر فريسته دائمًا هكذا دونما حراك، حتى يظن من يراقبه أنه تجمد أو فقد الحركة أو ربما الرغبة في الافتراس نفسها، ينقضُّ على فريسته في التوقيت المناسب له وحده، ظافرًا بغنيمته ومعلنًا انتصاره في معركةٍ من جولةٍ وحيدة لا مجال فيها لعودة الخصم للانتقام أبدًا".

وتدور أحداث الرواية حول رجل لديه قدرة عالية على التحمل والصبر وهو يشبه الحبار في التكيف على الظروف ولكنه يتعرض لمشاكل وتتعرض ابنته للاذي ويظن أنها توفت ويحاول أخذ حقها ويكتشف عوالم جديدة من حوله في تجارة الأعضاء وغيرها، والقصة مبنية على الإثارة والتشويق.

الكاتب و المنتج شادى مقار؛ خريج كلية سياحة تخصص إدارة شركات سياحية وله العديد من الدراسات فى مجال التسويق والمبيعات، بدأ العمل من عام 1992 ويشغل العديد من المناصب وهو أحد المساهمين فى مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع.

وهو أحد مبدعي وصناع الدراما المصرية والعربية، أبرزها مسلسلات "باب الخلق، جبل الحلال، الأب الروحي، رحيم، ظل الرئيس، الطوفان، نقل عام، ملف سري".