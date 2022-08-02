كانت مجندة بالجيش الاسرائيلي.. 15 صورة للفتاة الاسرائيلية التي ظهرت بصحبة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار ظهور فتاة إسرائيلية في مقطع فيديو مع الفنان محمد رمضان، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

"رمضان" ظهر وهو يحتضن الفتاة الإسرائيلية، أثناء تواجده في اليونان، لإحياء حفل غنائي هناك.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفتاة الإسرائيلية:

_ الفتاة تدعى مايا زكريا "زخاريا"

_ تبلغ من العمر 25 عاما، فهي من مواليد 21 مارس 1997.

_ خدمت مايا زخاريا سابقا في جيش الدفاع الإسرائيلي.

_ تعيش في بيت شيمش التابعة لمدينة القدس الفلسطينية.

_ قامت بإنشاء حساب على تيك توك ونشرت فقط الفيديوهات التي جمعتها برمضان

_ يتابعها على تيك توك أكثر من 7 آلاف متابع.

_ بخصوص صورتها المتداولة مع الفنان محمد رمضان قالت مايا: "كنا نسير على الشاطي في ميكونوس باليونان، فلاحظنا الفنان محمد رمضان، الكثير طلبوا التقاط صورة وأنا منهم لأنني من محبيه، لم يدرك أنني إسرائيلية، ولم يسأل عن ذلك، لم يسألنا كلنا، وكان يستمتع مع الحضور، محمد رمضان كان لطيفا مع الكل ولك يرفض أي طلب، وأنا لست جندية بل تخرجت من الجيش الإسرائيلي".