النجوم والصيف.. 50 صورة للفنانين على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - يقضي عدد من النجوم إجازتهم الصيفية مع أسرهم وأصدقائهم على الشواطئ أو السفر في نزهة سياحية خارج مصر، ويفضل بعضهم أن يشارك صوره على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحرص الفنان أحمد العوضي على قضاء عطلته الصيفية مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز على شاطئ البحر، كما فضلت الفنانة منة فضالي السفر إلى باريس لقضاء أجازة الصيف.

كما استقبلت الفنانة نيرمين الفقي فصل الصيف على شاطئ البحر، وظهرت الفنانة زينة وهي تقود "سكوتر" على شاطئ البحر مثلما فعلت الفنانة جميلة عوض أثناء رحلتها في إسبانيا.

وفي هذا الألبوم نعرض لكم أبرز الصور لنجوم الفن في فصل الصيف: