شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب وصابرين يشاركان شيكو في فيلمه الجديد "ابن الحاج أحمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك كل من الفنان سيد رجب والفنانة صابرين فى بطولة فيلم "ابن الحاج أحمد" الذى يقوم ببطولته الفنان شيكو، والمقرر انطلاق تصويره الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل والتحضيرات الأخيرة، وهو فكرة عمرو سلامة، وسيناريو وحوار محمد المحمدى وأحمد محى، إخراج معتز التونى.



سيد رجب

وانتهى صناع الفيلم خلال الفترة الماضية من عقد جلسات عمل مكثفة لوضع اللمسات النهائية والتحضيرات اللازمة قبل انطلاق التصوير، ومن المقرر عرضه مطلع العام الجديد 202، ومن المقرر الإعلان عن باقى فريق الممثلين خلال الأيام المقبلة، حيث ينتظر صناع المسلسل مشاركة فنانة كوميدية سيتم التعاقد معها خلال أيام بحسب مصدر مقرب من الفيلم .



صابرين

من جهة أخرى، أعلن شيكو خلال الفترة الماضية عن استعداده وفريق عمل مسلسل «اللعبة» لإنتاج جزء رابع بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل بأجزائه السابقة، ونشر شيكو، بعضًا من صور الأبطال المشاركين في العمل عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قائلًا: أخيرًا اللعبة 4 بعد انتهاء صيف 2022.

مسلسل اللعبة من بطولة كلٍا من شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، مي كساب، ميرنا جميل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.