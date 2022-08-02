شكرا لقرائتكم خبر عن نور قدرى وإيمان السيد مع سامح حسين في بطولة فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج هاني حمدي من تصوير 75 % من احداث فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" الذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين، ويتبقى أسبوع فقط ويتم الانتهاء من باقى مشاهد العمل حسبما أكد حمدي لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أن الفيلم يشارك في بطولته نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، ومجموعة كبيرة من الأطفال.

ويعود سامح حسين بفيلم "اللعب مع العيال" بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "عيش حياتك" والذي شارك في بطولته ساندى، إدوارد، سامية الطرابلسى، محمد نور، مها أبو عوف، ياسر الطوبجى، أحمد حلاوة، حمادة بركات، أحمد التهامى، حامد الشراب وتأليف وسام حامد وإخراج تامر بسيونى.

يذكر أن نور قدرى شاركت هذا العام في بطولة فيلم "معالى ماما" الذى عرض في شهر فبراير الماضى، من بطولة بشرى، محمود الليثى، سليم الترك الشهير بسولى، وسامى مغاورى، وعلاء مرسى وحسام داغر ومحمد على رزق، وشريف باهر، وطاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ريهام الشنوانى ورغد جلال وتاليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.

أما ايمان السيد فكان آخر أعمالها مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، أوتاكا، رانيا الخطيب، نيفين محمد وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.