شكرا لقرائتكم خبر عن مطربا الراب فيفتي ومولوتوف يقدمان "رحلة الضرب" عن التوعية ضد المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي المخرج مصطفي مدحت من تصوير كليب "رحلة الضرب" لفيفتي ومولوتوف، وهو الكليب الذي يتناول خطر تعاطي المخدرات والسير في طريق الهلاك، ومن المقرر طرحه قريبا.

المخرج المصري مصطفي مدحت سبق وأن قدم من فيلم Traf وهو فيلم بولندي يتناول قضية البطالة بشكل ساخر وباللغة البولندية، سيناريو إخراج مصطفي مدحت.

مصطفى مدحت مخرج سينمائي مصري من مواليد القاهرة 22 يونيو 1993، تخرج من المعهد العالي للسينما شعبه الاخراج قسم الدراسات الحرة وعمل في الكثير من المشاريع والإعلانات كمصور سينمائي ثم عمل كمخرج مساعد في البرنامج التلفزيوني الكوميدي الأمريكي النسخة العربية SATURDAY NIGHT LIVE ARABIA لمدة 3 مواسم.

وفي عام 2017 ، انضم إلى فريق National Geographic Nordic في الصين لتصوير فيلم وثائقي عن مهرجان Harbin Snow and Ice و كان عام 2019 عام الحظ له حيث ظهرت أول تجربة تمثيل له في مشهد قصير في الفيلم الامريكى هوليوود (تحذير) من إخراج أجاتا ألكسندر.



كليب فيفتي ومولوتوف "رحلة الضرب"



كليب فيفتي ومولوتوف "رحلة الضرب"



كليب فيفتي ومولوتوف "رحلة الضرب"



كليب فيفتي ومولوتوف "رحلة الضرب"



كليب فيفتي ومولوتوف "رحلة الضرب"



كليب فيفتي ومولوتوف "رحلة الضرب"



كليب فيفتي ومولوتوف "رحلة الضرب"