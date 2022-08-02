شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفيلم العالمى "A Day to Die" فى زيارة لمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام نجوم وأبطال الفيلم الأمريكي العالمي "A Day to Die" ليون روبينسون وروك باتلر والمخرج ويز ميلر والنجم المصري محمد كريم، بعمل جولة تفقدية بمدينة الإنتاج الإعلامي للتعرف على إمكاناتها الفنية والتكنولوجية ،وأهم أماكن التصوير بها ،شملت مناطق التصوير المفتوحة، وإستديو الدولبى أتموس الذى يعد الأحدث من نوعه فى العالم فى تقنيات التسجيل الصوتى ، كما زاروا مركز التراث السينمائى ، والذى يتم من خلاله ترميم وتجديد الافلام السينمائية والوثائقية القديمة ، والحفاظ عليها من التلف والقدم.

وفى نهاية الزيارة أبدى الوفد السينمائى إعجابة بما شاهده من إمكانات فنية وتكنولوجية وإستديوهات مجهزة بأحدث وسائل التصوير ،وكذلك مناطق التصوير المفتوحة التى تضع المدينة على خريطة تصوير الأفلام السينمائية العالمية.

مدينة الإنتاج الإعلامي تقوم بتقديم كافة التسهيلات وإستخراج التصاريح اللازمة لوفود السينما العالمية الراغبة في تنفيذ أعمالها في مصر وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بحق إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية في مصر من خلال مركز خدمات التصوير الأجنبي بالمدينة والذي أشرف في الأونة الأخيرة علي تصوير العديد من الأفلام الأجنبية العالمية من الجنسيات المختلفة .