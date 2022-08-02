شكرا لقرائتكم خبر عن قرار هام تبدأ نقابة الموسيقيين فى تنفيذه 11أغسطس الجاري.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نقابة الموسيقيين في اجتماعه الأخير بإلزام الفرق الموسيقية بتشغيل آلات الصولو مثل الأكورديون والناي والقانون والعود والكمان وغيرها وذلك بحد أدني فردين مع الفرق الموسيقية علي أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس وهو القرار الذي وقع عليه أحمد رمضان سكرتير النقابة ومنصور هندي رئيس لجنة العمل، ومن المفترض أن يساعد علي تقليل حجم البطالة بين الموسيقيين.

وفي سياق متصل من المقرر انعقاد الانتخابات على مقعد النقيب يوم 11 أكتوبر المقبل، بعدما عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا بحضور أعضاء مجلس النقابة، ومنهم الفنان حلمي عبد الباقى والفنانة نادية مصطفي والدكتور عاطف إمام والدكتور مصطفي حلمى وأمين الصندوق خالد بيومى.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن (التمثيلية والسينمائية والموسيقية) برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، قد عقد جلسة بحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مسعد فوده نقيب المهن السينمائية وبعض أعضاء مجلسى ادارة نقابة الممثلين والسينمائيين لاتخاذ قرار حول استقالة الفنان هانى شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين.

وقرر المجلس قبول استقالة الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية من منصبه وذلك بعد إصرار وتأكيد منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.



أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين