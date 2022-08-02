كيف علق شيكو على صورة "ميدالية" لشخصية قدمها في "بنات العم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان شيكو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لـ "ميدالية" تحمل صورة للشخصية التي جسدها ضمن أحداث فيلم "بنات العم".

وظهرت ميدالية لشخصية "هجرس" التي جسدها الفنان محمد سلام ضمن أحداث الجزء الأخير من مسلسل "الكبير أوي"، كما ظهرت ميدالية لشخصية "عاطف" التي جسدها الفنان أحمد حلمي ضمن أحداث فيلم "الناظر".

وعلق شيكو على الصورة قائلا: "شكرا يا مصر، منور يا سلام"، وحازت الصورة على إعجاب ومتابعي شيكو.

فيلم "بنات العم" بطولة: شيكو، هشام ماجد، أحمد فهمي، أيتن عامر، يسرا اللوزي، إدوارد، أحمد فتحي، تامر شلتوت، صلاح عبدالله، رجاء الجداوي، وعدد من ضيوف الشرف.