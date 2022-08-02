شبيه عمرو دياب يثير جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشر أحد رواد المواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأحد الأشخاص الذي تتطابق ملامحه مع ملامح الفنان عمرو دياب "الهضبة" بدرجة كبيرة.

ويدعى شبيه عمرو دياب، محمد عبد الله، يعمل جزارا في محافظة الشرقية، مسقط رأس عائلة "الهضبة"، ولا يمتلك أي موهبة في الغناء أو الموسيقى.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية: "ده اللوك الجديد ده ولا إيه، دايما مفاجئنا".

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح الفترة الماضية أحدث أغانيه "بحبك" و "ناس حلوة" و "وزير السعادة" عبر تطبيق الموسيقى "أنغامي" حصريًا.

كما طرح أغنية "باريس" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "يا مكسر كل المقاييس.. مين زيك طب كده في باريس، قمر جديد وعمل طفرة.. وأنا اللي ويايا الشفرة، حفرت لك مليون حفرة.. وخطط ملت كل الكراريس.. يا، لما شفتك جات إشارة.. دوخت حسيت بحرارة، جايزة الأعلى بجدارة في العصر الحديث، لو كان عندك نية سيب الباقي عليا.. قدملي السبت أنا يا حبيبي، وأنا معاك للخميس يا مكسر كل المقاييس".