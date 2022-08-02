أول تعليق من رولين قاسم على فيديو أسعار فيلات مراسي.. "متعودة على التريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة رولين القاسم، اليوم الثلاثاء قائمة الأكثر بحثا في موقع جوجل، بعد التفاعل الكبير مع مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في تطبيق "تيك توك".

رولين، في أول تعليق لها، تحدثت لـ"الخليج 365"، وقالت: "أنا متعودة على الترند، من وقت إلى آخر، بعد عمل فيديو يضرب ويطير محققا تفاعلا كبيرا".

وتابعت،:" مش باتضايق، بالعكس اعتبره نجاح بمقاييس عالم السوشيال ميديا...انك تتصدق أصلا ، هذا في حد ذاته جيد جدا".

وعن أسلوبها في الحديث، وهل هناك إعداد مسبق قبل تصوير ونشر الفيديوهات، تقول:" إطلاقا، أعتمد على الارتجال والتلقائية"

رولين، أضافت:" أنا متابعة جيدة لكل ما يحدث في مجتمعنا، ومع وجود حدث ما يستفزني، مثل واقعة أسعار فيلات مراسي، أقوم بعمل الفيديو ونشره".

رولين، واسمها بالكامل رولين وضاح القاسم، تصدرت قوائم مواقع التواصل، وموقع جوجل، عقب الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق "تيك توك"، والذي تحدثت خلال بالطريقة الكوميدية الساخرة عن وصول أسعار فيلات قرية مراسي بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، إلى 100 مليون جنيه للفيلا، وعلقت "هو إيه الإستفزاز ده ياجماعة، أنا مش مصدقة نفسي".

رولين، خلال ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، تحدثت عام 2019، عن بدايتها، ورحلتها مع السوشيال ميديا، وقالت،:" أسمي رولين وضاح القاسم، درست مسرح في الجامعة الأمركية، وأحب التمثيل، وسعيت للخروج عن نمط الفتاة الجميلة، من خلال التوجه إلى السوشيال ميديا، وكانت البداية مع شخصية (طنط فريولا)، وهي سيدة محبوبة، تعلق بطريقة كوميدية لطيفة على مواقف اجتماعية في حياتنا".

وأضافت،:" شخصية فريولا الوحش، جاءت لي من خلال رصد بعض صديقاتي وأقاربي، وبأسلوب به الكثير من الهزار والكوميديا، تعلق على مواقف معينة"

في عام 2020، وبعد وصول عدد مشاهدي فيديوهاتها إلى ما يزيد عن 2 مليون، بدأت الفنانة رولين القاسم، في الظهور بشكل أكبر من خلال الأعمال الدرامية، وقدمت شخصية "صافي عبد المولى"تاجرة المخدرات في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي شارك في بطولته النجم خالد النبوي.

رولين، شاركت أيضا في مسلسلات أخرى عديدة، منها "سرايا عابدين"، و "لدينا أقوال اخرى"، و"سجن النسا"، و"مريم"، وقامت بالمشاركة في بطولة سيت كوم "رشا وحماتها"،الذي قامت اأضا بكتابة حلقاته.