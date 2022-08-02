شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هالة صدقى فى طفولتها مع والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة هالة صدقى، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، صورة قديمة لها في طفولتها مع والدتها، وكتبت هالة صدقى على الصورة قائلة:"دي حبيبتي أنا ولا عمرها غابت عني دقيقة يا أجمل أم وطبعا معاها أجمل بنت حبيبة أمها ..الله يرحمها".



هالة صدقى فى طفولتها

وأحيت النجمة هالة صدقى، الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورة قديمة لوالدتها في حفل زفافها، وكتبت على الصورة قائلة:"لذكرى السنوية الثالثة لأجمل عروسة، أمي الغالية الحبيبة، الله يرحمك يا أجمل أم، بحبك".

وشاركت النجمة هالة صدقى، في شهر رمضان الماضى في مسلسل "فاتن أمل حربى" ومن بطولة النجمة نيللى كريم و شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.