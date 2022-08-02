شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتمنى التوفيق لـ هيثم شاكر فى حفله بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة أنغام، المطرب هيثم شاكر على حفله في السعودية يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس الشهر الجارى، متمنيه له التوفيق و النجاح، وكتب هيثم، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"منتظركم يا أهل جدة الغاليين يوم 24 أغسطس في جدة سوبر دوم نغني كل الأغاني اللي بتحبوها" لتكتب له النجمة أنغام، قائلة:"بالتوفيق ياحبيبي".



هيثم شاكر و أنغام

ويُحيي الفنانون هيثم شاكر ورامى جمال وأحمد بتشان، حفلا غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، ويقدم الثلاثى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم للجمهور السعودى..

وطرح الفنان هيثم شاكر أحدث أعماله الغنائية أغنية "أتعدى حدودى" على قناته بموقع يوتيوب والأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان محمد يحيى، توزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وتعد "أتعدى حدودى" ثالث أغانى هيثم شاكر فى عام 2022.