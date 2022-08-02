شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل يعلن انتهاء محمود حميدة من تصوير مشاهده في فيلم "الملحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج ماندو العدل عن إنتهاء الفنان الكبير محمود حميدة من تصوير مشاهده الخاصة في فيلم " الملحد" الذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم حسين فهمى، صابرين، شيرين رضا، وأحمد حاتم، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" النهارده أستاذ محمود خلص تصوير مشاهد الفيلم، أنا سعيد جدا أنى اشتغلت من فنان كبير زيه .



ماندو العدل ومحمود حميدة

فيلم "الملحد" يشارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية.

يشار إلى أن محمود حميدة يشارك في بطولة فيلم "مطرح مطروح" مع شيماء سيف ، كريم عفيفى، سامى مغاورى، ليلى أحمد زاهر، وآخرون، إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز .