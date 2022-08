ريا أبي راشد تتعرض لموقف محرج بسبب إبنتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 05:47 مساءً - شاركت الإعلامية ” ريا أبي راشد ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام كشفت من خلاله عن موقف محرج تعرضت له بسبب إبنتها ” لولا ” أثناء قيامها ببث مباشر مع الممثل العالمى ” ريان جوسلينج ” .

فظهرت ريا أبي راشد في مقطع الفيديو وهي تتحدث إلى ريان جوسلينج في بث مباشر وأثناء حديثها وبشكل مفاجئ دخلت إبنتها إلى الغرفة لتطلب منها النزول معها إلى الأسفل .

وتوقفت ريا عن الحديث مقدمة اعتذارها للنجم ريان جوسلينج عن ما يحدث وطالبت إبنتها بمغادرة الغرفة إلا أن الأخيرة كانت ترفض ذلك وتقول : ” متى ستنزلين أمي؟، قولتي لي إنك ستنزلين ” .

ومن جانبه قابل ريان جوسلينج هذا الموقف بصدر رحب معربا عن تفهمه لذلك ومؤكدًا على أنه يمكنه الانتظار لحين عودة ريا لتلبية طلب إبنتها بالنزول إلى الطابق السفلي .. كما أشار إلى أن هذا الأمر يحدث معه بشكل يومي .

يذكر أن ريا أبي راشد كانت تحاور النجم العالمي ضمن برنامجها الشهير the scope with raya للحديث عن فيلمه الجديد The Gray man، حيث أعلنت منصة نتفليكس عن تقديم جزء ثانٍ من الفيلم الذي يقوم ببطولته ريان جوسلينج والذي حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا عقب طرحه في دور السينما .