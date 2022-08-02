شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم تامر حسنى "بحبك" فى لندن بعد تخطي إيراداته حاجز النصف مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تخطي الإيرادات الدولية لفيلم النجم تامر حسني "بحبك" حاجز النصف مليار جنيه في ظاهرة أولى من نوعها في تاريخ السينما العربية وبعد تمديد عرضه في امريكا وكندا للأسبوع الثالث يتم عرض الفيلم الآن في لندن بسينما أوديون.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.