شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم فى ساقية الصاوى.. فى وصلتين "الأطلال" و"سيرة الحب" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلتين لكوكب الشرق أم كلثوم.وتقدم خلالهما أغنيتين، وهما "الأطلال"، "وسيرة الحب"، وذلك غدا الخميس 4 أغسطس، الحفل الأول من الساعة الـ 6 مساء، والثانى من الساعة الـ 8 مساء.



البوستر الدعائى للحفل

ولم يتغيب مسرح عرائس أم كلثوم بساقية الصاوى عن متابعيه منذ أن بدأ فى عام 2005، حيث يقام الحفل الشهرى الخميس الأول من كل شهر، على غرار حفلها الذى كانت تقدمه أيضًا يوم الخميس وتنقله الإذاعة المصرية.