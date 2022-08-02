شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائياً فى العلمين الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان اللبناني وائل جسار حفلاً غنائياً في أحدث المولات بمدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أغسطس، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها المطربين الكبار بمناسبة موسم الصيف، ومن المقرر أن يبدأ الحفل من الساعة 10 وينتهي 5 صباحاً.

وأحيا النجم اللبناني وائل جسار حفلاً غنائياً، في تركيا، مساء السبت الماضي، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

وطرح وائل جسار الشهر الماضى أغنية "أنا مش مصدق"، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم، أنا مش مصدق إننا مش ويا بعض.. ولا يوم هصدق إنك إنت سبتني.. أنا كل يوم بقول لروحي أكيد ده بُعد وهينتهي.. وترجع تقولي وحشتني.. أنا كل يوم بعدي على نفس الأماكن.. وأفتكر لمسة إيديك وكلام عينيك.. وألاقي حبك جوه مني لسه ساكن.. وقلبي مش ممكن هيبقي إلا ليك".

واحتفل وائل جسار الأسبوع الماضى بعيد ميلاد ابنته، حيث نشر صورة برفتها على حسابه بموقع "انستجرام" وعلق عليها : "كل ما تكبري سنة يا بنتي عم بكبر فيكي بتمنالك تحققي كل أحلامك بحبك تا تخلص الدنيا".