شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب تطرح كليب" يفرق كتير" بتقنية الجرافيك وظهور عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شيماء الشايب أحدث أغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب "يفرق كتير"، أخر ألحان وتوزيع الموسيقار الكبير الراحل خالد البكري، كلمات نادر عزت، جيتار د. مصطفي أصلان، أكورديون وائل النجار، وتريات أحمد حسن فكري، قانون ماجد سرور، ناي محمد عاطف، رق هشام العربي، ايقاع احمد عيادي، ميكس وماستر ومهندس الصوت ماهر صلاح.

كليب "يفرق كتير" تم تنفيذه بتقنية جرافيك على الطريقة الكلاسيكية، ويظهر خلاله النجم الراحل عمر الشريف في إطار مختلف، وتثول كلمات الأغنية:"‎يفرق كتير عن أي حد، عن أي حد في يوم عرفته، ‎‎فرقت كتير كل الحياة، ‎كل الحياة من يوم ما قابلته، ‎يفرق كتير عن أي حد، ‎آه عن أي حد في يوم عرفته، ‎فرقت كتير كل الحياة، ‎كل الحياة كل الحياة من يوم ما قابلته، ‎إنسان بسيط بتحبه كل الناس، ‎إنسان حساس متربي عـ الإخلاص، ‎إنسان بسيط بتحبه كل الناس، ‎إنسان حساس متربي عـ الإخلاص.

وكانت شيماء الشايب قد كشفت عن كواليس الأغنية قائلة: "يفرق كتير من الأغاني القريبة جدًا لقلبي، طربية لها مزاق خاص، ألحان الموسيقار خالد البكري الذي يمثل لي عشق خاص، احساسه راقي ومختلف خاصة حينما لحن أجمل نساء الدنيا وحياتي لأصالة، وكان حلم حياتي التعاون معه بدون شك لقيمته ومكانته":

وأضافت: "جمعتنا جلسة خاصة مع الراحل خالد البكري وكان معي والدي شفيق الشايب وريتشارد الحاج، واستمعنا وقتها لعدة ألحان، واختارنا بالإجماع يفرق كتير، لجمالها، وأهم ما يميزها انها 6 دقائق، ولن تشعر بهذا الوقت حينما تستمع لها على الاطلاق، تأخذك لعالم تاني، وهو أمر افتقدناه كثيرًا في الأغاني الموجودة على الساحة مؤخرًا، التي تعتمد على الريتم السريع".

وتابعت: "أتوقع أن يكون لها صدى جماهيري كبير بمجرد طرحها، وكان قرار التأجيل لأكثر من مرة لاختيار الوقت والشكل الذي تستحقه الأغنية، فلا أبحث عن أغنية تحقق نسب استماع كبيرة (مفرقعة) لوقت بسيط وتنتهي، لكني دائمًا في رحلة لاختيار أغاني تعيش مع الزمن".