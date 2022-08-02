شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة شاهيناز تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى وتعلق: دعواتكم بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة شاهيناز عن تعرضها لوعكة صحية، نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاحتماعى فيس بوك صورة لها وهى ترقد بالمستشفى، وعلقت عليها قائلة:":دعواتكم بالشفا اللهم أنت الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك".



بوست شاهييناز

وكانت المطربة شاهيناز قد كشفت عن تفاصيل جديدة عن مشوارها الفني ورحلتها مع الغناء في لقاءها على تليفزيون الخليج 365، وتحدثت عن فترة توقفها عن الغناء، وعودتها مرة أخرى.وقالت شاهيناز في لقاء مع آلاء شتا: "عملت مع زوجى الملحن آدم حسين قدم لي أعمال فنية كتيرة نجحت فيها وبعتبره واحد من أسباب نجاحى، بس أنا مش بجامله وأقبل أغنى منه، هو فعلا الألحان بتبقى عاجبانى".