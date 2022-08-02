شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة زواج بن أفليك وجينيفر لوبيز بعد حفل زفافهما فى لاس فيجاس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إصدار شهادة زواج بن أفليك وجينيفر لوبيز، بعد حفل زفاف الزوجين فى 17 يوليو الجارى، بكنيسة "ليتل وايت"، في لاس فيجاس، وكشفت الوثيقة أن لوبيز البالغة من العمر 53 عامًا، وبن أفليك البالغ من العمر 49 عامًا، زوجهما القس رايان وولف، بشاهد يدعى كينوشا بوث، وتسرد الوثيقة أيضًا الأسماء الكاملة للنجمين، وهما جينيفر لين لوبيز، وبنجامين جيزا أفليك، كما تشير إلى أن لوبيز تسعى للحصول على الاسم الأخير لزوجها، ليصبح اسمها القانوني جينيفر أفليك، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وثيقة زواج جينفر و بن افليك

وكشفت لوبيز الخبر فى رسالتها للمعجبين، حيث قالت، "لقد فعلنا ذلك.. الحب جميل.. الحب لطيف.. واتضح أن الحب صبور.. عشرون عاما من الصبر"، وقالت المغنية والممثلة العالمية، إنها سافرت مع زوجها إلى لاس فيجاس، ووقفا في طابور للحصول على رخصة زفاف مع أربعة أزواج آخرين، وأضافت: "أبقي لفترة طويلة بما فيه الكفاية، وربما ستجد أفضل لحظة في حياتك في جولة في لاس فيجاس في الساعة 12:30 صباحًا في نفق الحب الذي تمر عبره مع أطفالك والشخص الذي ستعيش معه".



بن و جيني

بدأ الزوجان المواعدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واستمرا في ذلك لقبل الانفصال، وظهر الزوجان في أفلام مع بعضهما البعض مثل فيلم Gigli في عام 2003 وJersey Girl في عام 2004، وخلال فترة انفصالهما، تزوج أفليك من جينيفر جارنر، عام 2005، وطلقها عام 2018، وأنجب منها ابنتان فيوليت 16 عامًا، وسيرافينا 13 عامًا، والابن صموئيل، 10 أعوام.



ين و جينفر

فيما تزوجت جنيفر لوبيز، ثلاثة مرات، زواجها الأول كان من أوجاني نوا فى الفترة من 1997-1998، ثم تزوجت من مصمم الأزياء كريس جود، فى الفترة من 2001-2003، ثم تزوجت من المطرب مارك أنتوني، فى الفترة من 2004 حتى 2014، وأنجبت منه توأم هما، ماكس وإيمي 14 عامًا.

وبعد زفافهما الشهر الماضى، استمتع أفليك ولوبيز بإجازة باريسية، حيث قال أحد المطلعين، "أنهما مثل مراهقين ومحبين للغاية ويركزان للغاية مع بعضهما البعض، حيث زاروا العديد من المعالم الفرنسية الشهيرة مثل متحف د. أورساى، واللوفر".