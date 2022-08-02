شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال عن أغانى ألبومه الجديد: يوم نكد ويوم فرفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان رامى جمال، عن طريقة طرح ألبومه الجديد " يستاهل بوستين"، حيث قرر نشر كل يوم أغنية جديدة في تمام الساعة 5 مساء على قناته على اليوتيوب، حتى يوم 11 أغسطس الشهر الجارى.

وغرد رامى جمال، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"انهاردة أغنية خلينا قاعدين كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد العدل توزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، يوم الفرفشة علشان خلاط المشاعر يشتغل يوم نكد ويوم فرفشة ميعادنا الساعة 5 علي يوتيوب، وعاوز أعرف رأيكم في غنوة أمس وكل يوم أغنية لحد يوم 11 إن شاء الله التقيل لسه مجاش".



رامى جمال

وطرح الفنان رامى جمال، أمس الاثنين، أغنيته الجديدة بعنوان "بقيت بخاف"، وهى ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يستاهل بوستين"، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان غريب، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية وسيتم طرحها بشكل متتابع بشكل يومى، ومن أسماء الأغنيات "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف صعب"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمة، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد، ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعين أحمد إبراهيم، توما، إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبد المنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.

وكان رامى جمال، قد روج لألبومه الجديد، قائلًا: "شكراً لشركتنا وشكراً لكل المبدعين وكل فرد شارك في الألبوم ده وفى كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع، وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا جاهزين ولا إيه".