"البابا داخل".. عنبة ينشر صورا وفيديوهات من حفله بمسرح الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

نشر المغني عنبة، صورا ومقاطع فيديو من حفله على مسرح الزمالك، مساء أمس الاثنين.

وعلّق عنبة عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أمنوا المداخل.. البابا داخل.. كان ليا الشرف إني أكون معاكم اليوم ده.. بحبكم من كل قلبي".

وأحيا المغني عنبة، حفلا غنائيا على مسرح الزمالك استمر ساعتين، وسط حضور جماهيري ضخم.

وأشعل عنبة حماس الجمهور الذين تفاعلوا معه بالرقص وترديد كلمات أغانيه، واستعان في حفله بفريق محترف من الراقصين وعروض الألعاب النارية، وذلك في ثالث حفلاته بمسرح الزمالك.

ومن الأغاني التي قدمها في الحفل "العو جه العو حضر" و"الملوك" و"طيارات" و"دولة" و"كينج اللعبة" و"الباشا جالكو" و"غشيم" وغيرها.

ويأتي حفل عنبة في مستهل افتتاح الموسم الجديد لمسرح الزمالك، الذي يضم حفلات الوايلي وفرقة أوتوستراد وعزيز مرقة.