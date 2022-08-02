أول منشور من محمد رمضان بعد صورته المثيرة للجدل مع فتاة إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له عبر موقع "إنستجرام"، هي الظهور الأول له بعد حفله في اليونان والذي تزامن معه جدلا كبيرا عبر الشبكات الاجتماعية.

وظهر رمضان، في الصورة بحلقة شعر "راستا"، واكتفى بنشر الصورة دون تعليق.

وأُثير جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عقب انتشار صورة للفنان محمد رمضان يظهر فيها وهو يحتضن فتاة إسرائيلية تُدعى مايا زخاريا.

وأشار البعض إلى أنها كانت مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، وتصادف وجودها مع محمد رمضان في حفله الغنائي الذي أقامه مؤخرا في اليونان.

وفي مقطع فيديو متداول، قالت مايا زخاريا في أول تعليق لها على الصورة: "كنا نسير على الشاطي في ميكونوس باليونان، فلاحظنا الفنان محمد رمضان، الكثير طلبوا التقاط صورة وأنا منهم لأنني من محبيه، لم يدرك أنني إسرائيلية، ولم يسأل عن ذلك، لم يسألنا كلنا، وكان يستمتع مع الحضور.. محمد رمضان كان لطيفا مع الكل ولم يرفض أي طلب، ولست جندية بل قد تخرجت من الجيش الإسرائيلي".

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد رمضان على "يوتيوب" أغنية "تنطيط" من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.