صناع فيلم A Day to Die يروجون للسياحة من خان الخليلي والحسين والأهرامات

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القاهرة - سامية سيد - حرص النجوم العالميين، ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر بصحبة الفنان محمد كريم على الترويج لمصر وللسياحة المصرية من خلال زيارتهم لخان الخليلي والحسين والأهرامات ونشر صور زيارتهم علي حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي زيارة ليون وبروك وويز لمصر في إطار استعدادهم لحضور العرض الخاص لفيلمهم A Day to Die والذي لعبوا بطولته أمام بروس ويليز ومحمد كريم ومن المقرر أن يعرض في جميع دور العرض في الشرق الاوسط وأفريقيا.

وسبق وأقيم عرض خاص للفيلم في السعودية والإمارات وسيتم إقامة العرض الخاص للفيلم فى مصر غدا الأربعاء.

وقام محمد كريم بطل الفيلم باصطحاب فريق العمل المكون من ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر فور وصولهم للقاهرة، ليتذوقوا الطعام المصري الشهير، ثم قيامهم بجولة في شوارع القاهرة القديمة ما بين الحسين وشارع المعز حيث تفاجئ الجمهور في الشارع بتواجدهم، حيث أعلنوا عن سعادتهم بالتواجد في تلك المنطقة الأثرية بين أفراد الشعب الذين طالما سمعوا عنه الكثير، حيث طلبوا من كريم التواجد في الأماكن العامة وليست الأماكن التي ستتعامل معهم علي أساس إنهم سائحون.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم أقامت عرضا خاصا للفيلم في لوس أنجلوس بحضور أبطاله وهو بطولة النجوم محمد كريم بروس ويليز، وشهد العرض حضور السفير أحمد شاهين سفير وقنصل عام جمهورية مصر العربية في لوس انجلوس وبروك باتلر وليون رابينس وكفين ديلين وفرانك جريلو ومخرج الفيلم ويز ميلر وعدد من منتجيي هوليوود، كما أقيم عرضا آخر في سينما ريل، في دبي مارينا مول، وسط حضور جماهيري غفير، وكذلك حضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام، ويعد هذا العرض هو العرض الخاص الثاني للفيلم في الشرق الأوسط، حيث سبق وأقيم عرض آخر في مدينة الرياض بالسعودية، ومن المنتظر أن يقام غدا العرض الخاص للفيلم في مصر ثم سيتجوا إلي البحرين والكويت.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.، واكد كريم أنه حاول دخول هوليوود منذ مايقرب من 15 عاما، وهو أمر صعب كما وصفه، فقال "أنا اسمي محمد ومن الوطن العربي ايضا، وبالتالي لابد أن يكون الدور عربي، ولكن حاليا هوليوود اختلفت ولابد وأن يكون لنا تأثير أكبر، وأتمني أن ما أقوم به يفتح الباب لغيري حتي يتمكن الصناع في هوليوود رؤية أنه يمكننا تقديم أدوار اخري".

هذا الفيلم ثانى بطولة للنجم محمد كريم فى هوليوود وقد سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذى يتشارك بطولته مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، والذى حقق نجاحا كبيرا فى دور العرض السينمائى عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذى تدور أحداثه حول عضو سابق فى إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضاءه 19عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذى يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.



صناع فيلم A Day to Die يروجون للسياحة من خان الخليلي والحسين والأهرامات



صناع فيلم A Day to Die يروجون للسياحة من خان الخليلي والحسين والأهرامات



صناع فيلم A Day to Die يروجون للسياحة من خان الخليلي والحسين والأهرامات



صناع فيلم A Day to Die يروجون للسياحة من خان الخليلي والحسين والأهرامات



صناع فيلم A Day to Die يروجون للسياحة من خان الخليلي والحسين والأهرامات



صناع فيلم A Day to Die يروجون للسياحة من خان الخليلي والحسين والأهرامات



صناع فيلم A Day to Die يروجون للسياحة من خان الخليلي والحسين والأهرامات